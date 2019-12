Penaltyheld Simon Mignolet: "Ik beschik over die ervaring"

Mignolet: "Dook telkens naar de goede hoek"

Ging het makkelijker dan in Engeland? "Neen, want op training pak ik er niet veel. Een pluim voor mijn ploegmaats dus. Zij zijn kalm gebleven en hebben hun penalty's prima getrapt."

"In tegenstelling tot mijn collega van Oostende, die een geweldige wedstrijd speelde, hoefde ik me na de eerste helft nauwelijks nog in te spannen", doet Mignolet het verhaal van zijn match, "maar ik beschik over ervaring genoeg om op het juiste moment alert te zijn en die ballen te pakken."

Clement: "Teleurstellende eerste helft"

Club-coach Philippe Clement blikt niet meteen tevreden terug op de uitstap naar de zee. "Mijn spelers hebben zichzelf teleurgesteld", is hij streng. "Zeker op de manier waarop ze aan de wedstrijd begonnen zijn. Voor de pauze speelden we veruit onze zwakste helft van het seizoen."

"Met de reactie in de tweede helft ben ik wel blij. Het duurde wel even voor we tegenscoorden. We hadden de wedstrijd sneller kunnen beslissen, maar in de strafschoppenreeks is iedereen koel gebleven, daar ben ik blij om."

"We stoten door en daar draait het om in deze competitie. In mijn carrière heb ik al enkele bekers gewonnen en dan horen zulke wedstrijden erbij", besluit Clement met een positieve noot.