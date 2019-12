Derde keer, goede keer voor Lecluyse in Tokio? "In finale kan iedereen winnen"

Lecluyse maakt geen deel uit van de Belgische selectie voor het EK in klein bad, dat op dit moment plaatsvindt in Glasgow. Ze kiest ervoor om zonder druk te trainen in Belek, waar ze in optimale omstandigheden haar meters kan maken. Een bewuste keuze, met het oog op de Olympische Spelen van Tokio.

"Door het EK kortebaan over te slaan, kan ik mij volledig focussen op het langebaanseizoen, met de Olympisch Spelen van Tokio als hoofddoel. Alles staat in het teken van de Spelen. In mei is er ook nog het EK langebaan in Boedepast. Daar wil ik een eerste keer pieken."

Lecluyse heeft niet de beste ervaringen met de Spelen. In Londen en Rio de Janeiro haalde ze geen enkele finale. In Tokio wil ze beter doen. "Derde keer goede keer, zeggen ze toch? Als ik het vergelijk met mijn WK's, dan waren al mijn derde WK's de beste."

"In Gwangju haalde ik voor het eerst een WK-finale op de lange afstand. Dat gaf veel vertrouwen. Ik weet dus dat ik het kan. Een finale halen wordt dus het grote doel in Tokio. Eenmaal ik daarin zit, dan zijn de kansen van alle zwemsters gelijk en gaat het om recuperatie. Wie het beste is gerecupereerd en mentaal het sterkste is, pakt een plak."

Een medaille is dus realistisch voor Lecluyse? "Zeker. Maar gemakkelijk wordt het niet. Ik heb het in mijn achterhoofd, maar eerst wil ik mijn verschillende trainingsblokken van telkens 7 à 8 weken goed afwerken. Dan zien we wel."