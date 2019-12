Kimeli droomt van medaille op EK veldlopen: "Op een goede dag..."

Isaac Kimeli werkt zijn laatste trainingen af met Team Belgium op de BOIC-stage in Belek in Turkije. Zondag staat hij aan de start van het EK veldlopen in Lissabon. "Ik ben er klaar voor", klinkt de vice-Europese kampioen zelfzeker.

"Ik wou eigenlijk enkel de korte cross doen, maar mijn vorm ging pijlsnel omhoog en nu hoop ik op een podiumplaats in de lange cross. Ik wil vooral de ploeg helpen, maar een individuele top 5 zou mooi zijn. Een podiumplaats zou fantastisch zijn."

"Mijn basisconditie is nog goed na het WK in Doha, dus mijn vorm is vergelijkbaar met vorig jaar. Een medaille kan, maar de concurrentie is groot. Ook titelverdediger Filip Ingebrigtsen staat aan de start. Of ik hem kan kloppen? Waarom niet op een goede dag..."

"Als je wint, kan je zeggen dat je alle concurrenten hebt geklopt. Het is een snel parcours in Lissabon en dan ben ik er graag bij. Toen ik in 2016 Europees kampioen bij de beloften werd, was het ook een snel terrein. Ik heb nog tijd om een titel te pakken, maar hopelijk kan ik zondag al met een medaille naar huis."