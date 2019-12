Italiaanse sportkrant in oog van de storm na misplaatste cover met Lukaku

Inter-aanvaller Romelu Lukaku en Roma-verdediger Chris Smalling zijn dit seizoen sterkhouders bij hun club. Vrijdagavond kijken de twee ex-ploegmaats bij Manchester United elkaar in de ogen tijdens de topper van de 15e speeldag in de Serie A. Voor die gelegenheid kopt de Corriere dello Sport vrijdag: "Black Friday", zwarte vrijdag.

Die titel wordt door heel wat clubs met ongeloof onthaald. "De boodschap van de krant was eigenlijk positief bedoeld, maar die krantenkop overschaduwt helemaal de anti-racistische boodschap in het verhaal", zegt Paul Rogers, hoofd sociale media bij AS Roma aan de BBC.

Het artikel spreekt over de ex-ploegmaats Lukaku en Smalling als de "idolen van de Inter- en Roma-fans en over een wedstrijd in de wedstrijd tussen aanvaller en de verdediger. "Lukaku en Smalling hebben geleerd elkaar te respecteren en hebben zich al openlijk uitgesproken tegen racisme."

Paul Rogers van AS Roma: "Op sociale media lezen mensen jammer genoeg vooral die titel en niet het artikel en dat zorgt alleen maar voor meer problemen, net op het moment dat iedereen het racisme in het Italiaanse voetbal probeert aan te pakken."

Inter reageerde met een statement op Twitter: "Voetbal is passie, cultuur en broederschap. Wij zijn en zullen altijd tegen elk vorm van discriminatie zijn."