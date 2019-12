Hazard loopt nog steeds op krukken en dreigt Clasico te missen

Eden Hazard moest vorige week geblesseerd van het veld worden gedragen in het Champions League-duel tegen PSG, nota bene na een tackle van Thomas Meunier. Volgens Real Madrid zou de Rode Duivel zo'n 10 dagen buiten strijd zijn.

Maar volgens de Spaanse media is de kans groot dat Hazard in 2019 niet meer in actie komt. Gisteren stond het kerstdiner van Real Madrid op het programma en Hazard zou toegekomen zijn op krukken.

De Clasico van woensdag 18 december lijkt dan ook te vroeg te komen voor Hazard. Real speelt voor de topper in Camp Nou nog drie wedstrijden. Zaterdag wacht eerst de competitiewedstrijd tegen Espanyol. Daarna sluit Real de groepsfase van de Champions League af tegen Club Brugge. Volgende week zondag wacht dan de uitwedstrijd bij Valencia.