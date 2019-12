Red Panthers gaan voort zonder Boon en Sinia: "Heel moeilijke beslissing"

"Willen nieuw hoofdstuk schrijven"

Na de dramatische nederlaag tegen China na shoot-outs, waardoor de Red Panthers opnieuw de Olympische Spelen moeten missen, heeft de Belgische hockeybond "een uitgebreide en grondige evaluatie gedaan van het geleverde werk van de afgelopen vier jaar".

"Daarbij werden alle stafleden en speelsters geraadpleegd en kregen ze de kans om enkele aanbevelingen te formuleren. Het is duidelijk dat de focus moet liggen op het behalen van de olympische kwalificatie voor Parijs 2024. We gaan ons toeleggen op het bouwen van het beste team, op en naast het veld, met Niels Thijssen als hoofdcoach."

Jill Boon (32) en Emilie Sinia (34), twee ervaren speelsters van de Red Panthers, krijgen in dat team al zeker geen plaats. "We willen een nieuw hoofdstuk schrijven, met een nieuwe groep", zegt de bondscoach. "De beslissing om twee buitengewone carrières van twee uitstekende speelsters stop te zetten, was een heel moeilijke."

"Jill en "Milou" hebben een grote bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Red Panthers en het vrouwenhockey in het algemeen. De rationele beslissing om met een andere groep voort te doen, doet geen afbraak aan hun kwaliteiten. Het is gewoon tijd om de volgende hoofdstukken van de Panthers te schrijven."