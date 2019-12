Berings: "Mijn carrière verdient mooie afsluiter met Spelen, EK en Memorial"

Eline Berings neemt in 2020 afscheid van de atletiek. De Gentse hordeloopster hoopt volgend jaar nog een laatste keer te schitteren op het internationale toneel. De Olympische Spelen van Tokio vormen daarvoor een uitgelezen podium. Samen met nog een zestigtal andere topsporters neemt Berings momenteel deel aan een stage van Team Belgium in het Turkse Belek.

"Ik hoop mijn carrière in schoonheid af te sluiten", zegt Berings. "Ik geniet 100 procent van wat ik nu nog doe. Vorig seizoen kampte ik met enkele lichte blessures en was het frustrerend dat ik niet kon tonen wat ik in me had. Ik heb in mijn carrière altijd een goed jaar afgewisseld met een minder goed jaar. Hopelijk trek ik die lijn door en wordt 2020 fantastisch."

Berings werkt in Belek verder aan haar voorbereiding op het komende indoorseizoen, maar het is nog niet zeker of ze aan de start staat op het WK in Nanjing half maart. "Ik wil wat competitieritme opdoen en punten verzamelen voor de nieuwe wereldranking. Maar ik doe enkel mee aan het WK als ik voel dat ik op het best mogelijke niveau zit."