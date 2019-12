Stig Broeckx zet zich in voor Warmste Week: "Hier ben ik herboren"

Herinnert u zich nog het bezoek van Stig Broeckx aan Vive le Vélo afgelopen zomer? Zijn passage liet zo een indruk na op Karl Vannieuwkerke en zijn crew dat ze besloten om het centrum waar Stig revalideert, en ambassadeur van is, te steunen dit jaar in het kader van de Warmste Week. De opbrengst van alle verkochte "Vive le Vélo"-petjes en -sokken gaat naar het centrum.

Maar Stig en het Revalidatie & MS Centrum in Overpelt zijn van het soort dat zelf ook graag de handen uit de mouwen steekt. Dus werd er een extra uitdaging in het leven geroepen om geld in te zamelen. Van maandag tot woensdag kon je op een hometrainer proberen de exacte afstand te evenaren die Stig Broeckx op 5 minuten tijd momenteel fietst. Wie exact even hard fietste, wint binnenkort een ontbijt met Stig.

Stig kwam woensdag de laatste kandidaten aanvuren in het revalidatiecentrum en had alvast zelf een tip over de afstand die hij haalde. "Ik stond na mijn poging in het zweet", lachtte hij.