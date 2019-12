3 redenen waarom wij nu al uitkijken naar het nieuwe Formule 1-seizoen

1. Zullen de transfergeruchten het WK beïnvloeden?

Volgend jaar gaan Lewis Hamilton, Max Verstappen en Sebastian Vettel hun laatste contractjaar in bij respectievelijk Mercedes, Red Bull en Ferrari. Omdat de F1-auto’s in 2021 er helemaal anders zullen uitzien, is het koffiedik kijken welke renstal de beste auto in 2021 zal hebben.

De transfermolen zal dus op volle toeren draaien en begon eigenlijk al afgelopen weekend. Hamilton wou niet bevestigen of ontkennen dat hij al om de tafel zat met Ferrari-baas John Elkann. "Alles wat binnenskamers gebeurt, blijft binnenskamers, met wie je ook samen zit", reageerde Hamilton. Wij kijken nu al uit naar de speculaties de komende maanden.