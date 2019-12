UEFA sleutelt aan Champions League voor vrouwen: "Echte game changer"

De vrouwelijke versie van de Champions League werd in 2001 in het leven geroepen door de Europese voetbalbond UEFA.

Dit seizoen probeerden 40 teams zich te plaatsen voor de hoofdtabel, telkens in poules van 4 ploegen. Daarna wordt met rechtstreekse uitschakeling gewerkt met de resterende 32 teams (10 uit kwalificaties en 22 rechtstreeks geplaatste ploegen).



Vanaf 2021-2022 is dat niet langer het geval. Net als bij de mannen wordt vanaf dan gewerkt met een kampioenenspoor en een niet-kampioenenspoor in de kwalificaties. Op die manier wil UEFA bekomen dat minstens 10 landen vertegenwoordigd zijn bij de laatste 16.

Die laatste 16 ploegen worden daarna in 4 poules van 4 teams onderverdeeld om zo uiteindelijk met de 8 beste teams aan de kwartfinales te beginnen. "Deze beslissing is echt een "game changer" voor het vrouwenvoetbal", lezen we in een persbericht.

"De beste vrouwelijke clubs van de wereld krijgen door de veranderingen het platform en de aandacht die ze verdienen."