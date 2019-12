PSG volgt Arsenal en gaat sponsordeal aan met Rwanda

Door peperdure sponsorcontracten af te sluiten met Europese topclubs hoopt Rwanda meer toeristen en investeerders naar het land te lokken.

In 1994 werd het Afrikaanse land getraumatiseerd door een genocide, waarbij zo'n 800.000 doden vielen.

"25 jaar na die genocide is Rwanda veranderd van een triest land tot een van de meest dynamische landen in Afrika", zegt Clare Akamanzi, hoofd van de Ontwikkelingsraad van Rwanda. En dat nieuwe imago wil Rwanda in de verf zetten met sponsordeals in de voetbalwereld.

De PSG-spelers zullen, zoals het partnerschap voorschrijft, het land ook een bezoek brengen. In een video maakten Mbappé, Neymar en co al promotie voor Rwanda.