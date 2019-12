Vercauteren: "Er is geen verschil tussen mijn visie en die van Kompany"

Vercauteren: "Spelers zijn klaar voor Moeskroen"

"Of Kompany morgen fit zal zijn? Hij kijkt dag per dag hoe het gaat, gisteren ging het goed, er waren geen gevolgen van de wedstrijd tegen Oostende. Chadli is één van de jongens die we nog moeten bekijken, maar voorlopig evolueert het goed."

Na de nederlaag tegen Oostende zal er wel wat oplapwerk zijn bij de Anderlecht-spelers. "Op Anderlecht moet je kunnen omgaan met de druk", legt Vercauteren uit. "Anders heb je een probleem om hier te spelen. We moeten er morgen klaar voor zijn om door te stoten. Ons doel is winnen en ik denk wel dat de spelers er klaar voor zijn."

"Of je nu eerste staat, of je in onze situatie zit, de situatie blijft altijd dezelfde", blijft Vercauteren rustig onder de situatie. "Het is altijd alles of niets. Voor mij verandert er niets."

Morgen staat het bekerduel tegen Moeskroen op het menu voor Anderlecht. In het verleden misschien een koud kunstje, maar momenteel zakken Vercauteren, Kompany en co waarschijnlijk toch met een bang hartje af naar Moeskroen.

Er is geen verschil tussen mijn visie en die van Kompany. Ons idee is nog steeds hetzelfde als in het begin, er is geen compromis.

"We gaan niet plots enkel nog lange ballen trappen"

Volgens Vercauteren zitten hij en Vincent Kompany nog steeds op dezelfde lijn. "Er is geen verschil tussen mijn visie en die van Kompany (die na de nederlaag tegen Oostende strijdlustig bleef, red). Ons idee is nog steeds hetzelfde als in het begin, er is geen compromis. De nederlaag wil niet zeggen dat we dingen moeten veranderen, het concept blijft hetzelfde. We gaan niet plots enkel nog lange ballen trappen."

De Anderlecht-supporters waren duidelijk: "We willen een typeploeg, geen experimenten meer." Al blijven ze wel achter hun team staan. Vercauteren: "Ik begrijp het ongenoegen van de fans. We hadden een heel positief gesprek waar ze benadrukten wat we reeds wisten. Maar ze legden er ook de nadruk op dat ze ons blijven steunen, ook morgen. Dat was voor de spelers een geruststelling."

Bovendien was In Extra Time Michael Verschueren te gast. "Vanaf nu wordt het een zero-errorbeleid bij Anderlecht", klonk het. "Ik ga de spelers beschermen", zegt Vercauteren. "Ookal was ik niet tevreden, er waren wel enkele dingen duidelijk in ons spel. Het is niet waar dat de spelers niet lopen, het hangt ook van de situatie af."

"Er wordt makkelijk teruggegrepen op dat we niet hebben gevochten, maar dat lijkt me wat makkelijk om te zeggen", aldus Vercauteren.