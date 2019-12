Olympische marathon 2020 begint om 7u in Sapporo

Er was al heel wat om te doen: maar na de verschrikkelijke beelden van de WK-marathon in het hete en vochtige Doha enkele maanden geleden koos het IOC voor de gezondheid van de atleten. De marathonwedstrijden verhuisden van hoofdstad Tokio - waar veel hitte en vochtigheid verwacht worden - naar het 800 kilometer noordelijker gelegen Sapporo. Daar is het 5 à 6 graden koeler.

De marathon voor de mannen blijft op de slotdag van de Spelen op 9 augustus. De wedstrijd was oorspronkelijk op 2 augustus gepland, maar vindt nu 8 augustus plaats. De twee marathons vangen aan om 7u in de ochtend. In Doha werd nog om middernacht gestart om de weersomstandigheden enigzins te counteren. En nog gaven heel wat atleten op.



Op de marathon nemen met Bashir Abdi, de Belgische recordhouder, en Koen Naert, de regerende Europese kampioen, al zeker twee Belgen deel.

De snelwandelcompetities in Sapporo zijn op 6 en 7 augustus. Voor de 50 km snelwandelen bij de mannen klinkt het startschot op 7 augustus om 5.30u 's ochtends.