Geen Egyptische gewichtheffers op Olympische Spelen in Tokio

De Egyptische federatie werd in september geschorst na een reeks van zeven positieve dopingtesten bij jongeren in 2016. Elke federatie kan twee jaar geschorst worden na drie vergrijpen in de tijdspanne van een jaar.

Op de Spelen in Rio 2016 waren de Egyptische gewichtheffers nog goed voor twee bronzen medailles, met dank aan ex-wereldkampioen Mohamed Ehab Mahmoud (-77 kg) bij de mannen en Sarah Ahmed bij de vrouwen (-69 kg).