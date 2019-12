Halle-Gooik stopt samenwerking met Fernandao: "We gaan hem allemaal missen"

Fernandao, een voormalig wereldtopper in de zaalvoetbalsport, werd in november 2017 met veel poeha binnengehaald bij Halle-Gooik. Een jaar later speelde hij zijn laatste wedstrijd, begin 2019 werd hij coach van de beste Belgische zaalvoetbalclub van de laatste jaren.

Na iets meer dan een halfjaar maakte de club vandaag een einde aan de samenwerking met Fernandao. "De relatie tussen de spelers en de coach leverde niet de verwachte resultaten en vooruitgang op", lezen we in een persbericht.

"De club blijft ervan overtuigd dat Fernandao de juiste man op de juiste plaats was en betreurt de uiteindelijke uitkomst van de samenwerking. We willen Fernandao dan ook bedanken voor zijn raad en werk. Misschien was onze club nog niet klaar voor een coach/persoon van dit allooi."

Voorlopig worden de trainingen bij Halle-Gooik overgenomen door Albert Conejos, maar "de club zal zijn zoektocht naar een nieuwe coach de komende dagen inzetten". "We gaan hem allemaal missen", concludeert (de persmedewerker van) Halle-Gooik.