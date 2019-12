Dessers is Speler van de Maand in Nederland: "Onnozelaars"

Dessers was in november bij negen doelpunten van Heracles betrokken. De 24-jarige Belg scoorde zelf 6 keer en bracht nog eens 3 doelpunten aan. Met 11 goals is Dessers op dit moment ook topschutter van Nederland. Hij is de eerste speler van Heracles die erin slaagt 11 keer te scoren in zijn eerste 15 wedstrijden.

Voor Dessers is het de eerste Speler van de Maand-trofee. Heracles doet het dankzij de doelpunten van Dessers uitstekend. Na 15 wedstrijden staat het vierde op 17 punten van leider Ajax.

Dessers werd door zijn ploegmaats verrast in de kleedkamer. Ontdek in het filmpje hieronder zijn reactie.