Vandeweghe: "Zaak-De Vuyst is heel complex, onschuld bewijzen zal geld kosten"

Het nieuws van de positieve plas op 18 september veroorzaakte een schokgolf bij De Vuyst zelf, haar partner en ex-renner Bart De Clercq en haar entourage. "Zij is net zo fel gekant tegen doping", klonk het bij bondscoach Ludwig Willems.

Hans Vandeweghe, goed op de hoogte van de dopingproblematiek in binnen- en buitenland, schrijft voorlopig niks over de zaak, "want het is mij veel te ingewikkeld": "Ik ken de details niet, maar met wat ik er nu van weet, klopt alles wat in de media al verschenen is niet."

"Als mijn info juist is, lijkt mij dat een heel complex verhaal, waarbij voorlopig niemand de schuld kan krijgen van iets. Je kant het DoCoLab in Gent niet verwijten dat ze iets hebben gemeld, je kan NADO Vlaanderen niet verwijten dat ze de brief hebben gestuurd naar Sofie De Vuyst en misschien kan je Sofie De Vuyst ook niets verwijten. Omdat het zo'n ingewikkeld geval is, dat ik nog nooit heb gezien. Misschien is het zelfs een wereldprimeur."