Bert van Marwijk is niet langer bondscoach van Verenigde Arabische Emiraten

Bert van Marwijk was pas sinds dit voorjaar aan de slag in de Verenigde Arabische Emiraten, die onder leiding van de Nederlander een plekje op het WK 2022 beoogden. Maar de VAE staan momenteel 4e in hun kwalificatiepoule, terwijl alleen de groepswinnaar zich plaatst voor de volgende ronde.

Eerder deze week ging het team van Van Marwijk tegen Qatar onderuit in het toernooi om de Golf Cup (2-4). Daarmee werd VAE uitgeschakeld voor een plek in de halve finales. Die nederlaag is nu de druppel te veel gebleken voor de Nederlander.

Voor van Marwijk was het zijn vierde klus als bondscoach. Eerder was hij aan de slag bij Nederland, Saudi-Arabië en Australië. In het verleden was hij op clubniveau ook coach van Feyenoord, Dortmund en Hamburg.