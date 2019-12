Barcelona breekt contract van goudhaantje Ansu Fati open

Ansu Fati is de op één na jongste debutant bij Barcelona en de jongste doelpuntenmaker in de Primera Division in de geschiedenis van de club. Begin dit seizoen scoorde hij tegen Osasuna. Op dat moment was hij 16 jaar en 304 dagen en daarmee onttroonde hij Bojan Krkic.

Fati is intussen 17 geworden, maar als minderjarige mocht hij maar een contract van maximaal 3 seizoenen ondertekenen. De piepjonge aanvaller ligt nu vast tot 2022 en heeft in zijn contract een afkoopsom van 170 miljoen euro. In de overeenkomst staat wel een optie om het contract te verlengen tot 2024. Als hij op zijn 18e verjaardag een profcontract kan onderteken, zal de afkoopsom ook stijgen tot 400 miljoen uero.