Sportieve Van Dijk strandt op amper 7 punten: "Messi is nu eenmaal buitenaards"

Van Dijk is ondertussen al 28 jaar: "Mijn carrière was nooit makkelijk. Ik ben er laat gekomen, maar ik heb nooit opgegeven." In augustus koos de UEFA hem tot UEFA-voetballer van het Jaar.

"Ik ben erg trots op wat ik vorig seizoen met Liverpool en Nederland heb bereikt. Om eerlijk te zijn: ik had nooit gedacht in aanmerking te kunnen komen voor de Ballon d'Or tot ik genomineerd werd."

Van Dijk reageerde evenwel sportief in het Théatre du Châtelet in Parijs: "Het was een geweldig jaar. Ik kwam dicht, maar jammer genoeg zijn er enkele spelers (hij doelt op Messi) die een beetje buitenaards zijn. Zes Gouden Ballen... Dat is groots. Daar moet je respect voor hebben."

686 punten voor Messi en 679 punten voor Van Dijk, dat was het officiële verdict in het referendum van France Football . Dat Van Dijk indruk gemaakt had als vicekampioen van Engeland en clubkampioen van Europa, getuigden zijn 69 eerste plaatsen. Spaans kampioen Messi, die ook topschutter werd in de Champions League, moest vrede nemen met 61 topnoteringen.

Messi: "Ik hoop nog lang voort te doen"

Geen eerste voor Van Dijk dus, maar wel een zesde voor Messi na 2009, 2010, 2011, 2012 en 2015. Maar de 32-jarige Argentijn is nog niet verzadigd: "Ik hoop nog lang door te doen. Ik besef dat ik een heel gelukkig man ben, ook als ik op een dag zal moeten stoppen. Dat zal een lastig gegeven zijn."

"Maar ik heb nog heel wat goede jaren voor mij. De tijd vliegt, dus ik wil zo veel mogelijk genieten van het voetbal en mijn familie."

Na enkele jaren heerschappij voor Ronaldo en vorig jaar Modric was Messi weer goed genoeg voor de bal: hij scoorde vorig seizoen 36 keer op weg naar een 10e Spaanse titel en was de topschutter in de Champions League.

"Een paar jaar geleden kreeg ik hier in Parijs mijn allereerste Gouden Bal. Ik was 22 jaar en die trofee was toen enigszins ondenkbaar. Vandaag is dit al mijn zesde Gouden Bal. Zoals mijn vrouw altijd zei: je moet nooit stoppen met dromen, maar altijd hard blijven werken om beter te worden en je amuseren."

Messi is ook dit seizoen op dreef. Vorige week was hij goed voor 1 doelpunt en 2 assists in zijn 700e wedstrijd voor Barcelona in de kraker tegen Dortmund. In 2019 zit hij al aan 41 goals in 44 wedstrijden.