10 jaar later wil Drogba wel op de foto met Mbappé

Kylian Mbappé was 10 toen hij op de foto wilde met zijn grote held Didier Drogba. Die hapte niet toe omdat hij net verloren had van Barcelona in de Champions League. De Ivoriaan was te boos op de scheidsrechter en Mbappé greep bijgevolg bot.

10 jaar later besefte Drogba dat Mbappé die jonge fan was. Gisteravond tijdens de uitreiking van de Gouden Bal maakte hij zijn misser goed. Met veel plezier nam de voormalige topspits een foto met de Franse topaanvaller.