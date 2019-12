Dessers: "De Nigeriaanse bond heeft al contact gezocht"

Hij is "hot" op de Nederlandse voetbalvelden. Desondanks is Cyriel Sessers naast ht veld op en top Belgisch gebleven: bescheiden en zonder kapsones. Hij staat met zijn statistieken tussen de allerbeste van de Eredivisie.

Na de 4-0-zege tegen ADO Den Haag kregen de spelers van Heracles Almelo maandag en dinsdag twee dagen vrij van hun Duitse trainer. Een zeldzaam moment voor Cyriel Dessers om voor 3 uur in de wagen te springen voor een tocht vanuit Apeldoorn, waar hij woont, naar België. Dessers prijkt na 15 speeldagen helemaal bovenaan de topschutterstand in Nederland. Tel daar nog 5 assists bij en hij is de enige speler die niet bij de huidige top twee (Ajax en AZ) speelt, die tot de meest beslissende spelers van Nederland behoort (zie tabel). "Dat ik tussen spelers als Tadic, Ziyech of Boadu sta is uitzonderlijk. Het zijn allemaal internationals en als je ze wil kopen heb je als club 40 of zelfs 50 miljoen nodig. Dan is het wel straf dat Cyriel Dessers uit Limburg daar tussen staat", lacht Dessers. "Ik wil graag zo lang mogelijk in dit lijstje blijven staan." "Er zijn verschillende redenen dat het zo goed gaat. Bij Utrecht (waar hij twee seizoenen speelde) speelde ik voor mijn blessure op de linkerflank in een 4-4-2-systeem. Dat is minder mijn ding. Ik ben een echte nummer 9 die in en rond het strafschopgebied moet zijn. Ik had toen ook minder zelfvertrouwen, er waren trainerwissels en ik liep een blessure op." "Bij Utrecht was het leuk, maar er was meer een hiërarchie. Bij Heracles is iedereen elkaars gelijke. We zijn ongeveer allemaal even oud en slechts twee spelers hebben kinderen. Het accent in Oost-Nederland is wel speciaal. Tegen mij doet iedereen zijn best, maar als de materiaalman tegen de vrouw van de kantine spreekt, versta ik er niets van. Na drie keer vragen wat " een frigo" betekent, ben ik ook gewoon "koelkast" beginnen zeggen."

Speler Goals Assists Goals + Assists Dusan Tadic 7 12 19 Cyriel Dessers 11 5 16 Hakim Ziyech 5 11 16 Myron Boadu 9 4 13 Quincy Promes 10 3 13

"Een compliment om in dezelfde zin met Mertens genoemd te worden"

Het parcours van Cyriel Dessers heeft iets van dat van een illustere voorganger. Ook Dries Mertens verliet België voor de Nederlandse tweede klasse om na een paar seizoenen uit te blinken in de Eredivisie. "Die vergelijking hoor ik vaker", zegt Dessers. "Zeker bij Utrecht zeiden ze vaak "de vorige Belg die het hier goed deed, was Dries." Ik vind het al een compliment om met Dries in dezelfde zin genoemd te worden, maar hij is buiten categorie. Ik heb natuurlijk wel dromen, maar het is moeilijk te zeggen wat de volgende stap wordt." Volgens Lokeren-trainer Stijn Vreven, die bij NAC Breda met Dessers werkte, kan de spits de Nederlandse top aan, als hij hard genoeg werkt. Zo zei hij in het AD. "Een mooie uitspraak", reageert Dessers. "Ik ben wel overtuigd dat ik na Heracles nog een stap kan zetten, maar ik blijf nuchter. In Nederland is Ajax een klasse apart en de andere topclubs zitten al dik in de spitsen." "Ik had het laatst nog met vrienden over mijn droomcompetitie, maar eigenlijk zijn er veel competities waar ik wil belanden. In Italië is het leven mooi, in Engeland heb je de echte voetbalsfeer en in Duitsland zitten stadions vol en is alles modern. Een topploeg in België, Zwitserland of Denemarken zou ook mooi zijn."

Contact met Nigeriaanse voetbalbond

Een speler die uitblinkt in het buitenland, wordt makkelijker gelinkt aan de Rode Duivels, maar Cyriel Dessers is nuchter genoeg om te beseffen dat het in de huidige generatie Rode Duivels niet voldoende is om topschutter van Nederland te zijn. Een selectie voor Nigeria lijkt zelfs eerder dichterbij. "Er is al contact geweest met de Nigeriaanse bond. Na de match tegen ADO Den Haag heeft de assistent van Nigeria mij een berichtje gestuurd dat ik goed bezig was. Maar ook dat wordt niet simpel. Er zijn wereldwijd 300 miljoen Nigerianen." "Ik ben nog nooit in Nigeria geweest, ook omdat de politieke situatie de laatste jaren niet zo rustig was. Het laatste jaar is het pas iets beter. Ik wil er wel graag naartoe en het zou dubbel zo fijn zijn om dat te doen om te voetballen. Al is het maar om een oefeninterland te spelen tegen Madagascar of Mauritius."

