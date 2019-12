Nog in Extra Time: "Lukaku zal dit Gazzetta-artikel boven zijn bed hangen"

Wat sportief directeur Michael Verschueren over Anderlecht te vertellen had in Extra Time, kunt u elders op onze website lezen. Maar ook Cercle Brugge, Cyriel Dessers en Romelu Lukaku paseerden gisteren de revue.

"Iedereen draagt Cercle toch weer een warm hart toe"

Cercle Brugge is de rode lantaarn in de Belgische competitie, maar sinds de komst van Bernd Storck als nieuwe coach leeft de club op. Winst tegen STVV, een punt tegen Moeskroen en Waasland-Beveren en ook afgelopen zondag op Standard leek er puntenwinst in te zetten. Maar Cercle wilde na de gelijkmaker te graag winnen en kreeg het deksel op de neus. Filip Joos koos het interview van doelpuntenmaker Omolo van Cercle als zijn moment van de week: "Omolo zei dat té ambitieus zijn niet goed is. Het is mooi dat je als verdediger van de ploeg die laatste staat, die zin kan uitspreken. Elke waarnemer kon dat ook beamen dat ze ambitieus waren." "Bij de rust konden ze wel 3-0 in plaats van 1-0 achterstaan. Maar na de rust gebeurde er van alles. Beide trainers brachten samen 6 spitsen in. Ik denk niet dat ik dat ooit gezien heb. Over de winning goal 1 minuut voor het einde van Standard kan je heel wat zeggen. Maar het is de reden waarom iedereen dit Cercle toch weer een warm hart toedraagt. Omdat ze voetballen. Het is van de tijd van Glen De Boeck en Jachtsjoek geleden dat ze zo aanvallend voetballen." "We moeten wel opletten met alle complimenten die we Cercle geven, want OHL is zo ook gezakt. Onder Emilio Ferrera en met Trossard speelden die af en toe fantastisch voetbal, maar ze gingen er toch uit. Cercle moet dus dringend punten gaan pakken."

Vandenbempt: "Nederlandse collega zei me dat Cyriel Dessers echt fenomenaal is"

Het moment van Peter Vandenbempt handelt over Cyriel Dessers. Onze landgenoot maakte 2 van de 4 goals voor Heracles tegen Den Haag en is met 11 doelpunten topschutter in Nederland. Dankzij zijn goals kampeert Heracles op de 5e plaats. "Dessers komt uit een dorpje in de buurt van Leuven waar er meer koeien waren dan mensen. Hij heeft bij OH Leuven gevoetbald en is dan naar Lokeren gegaan, waar het een beetje moeilijk was. Hij is nog altijd maar 24 en een echte spits." "Hij is bijzonder gelukkig in Nederland en vertelde dat hij er misschien gaat blijven wonen. Interessant is ook dat hij een Belgische Nigeriaan is. Hij zou dus voor de nationale ploeg van Nigeria kunnen spelen. Dat is zijn verre droom, maar de concurrentie is redelijk groot." "Ik heb met een Nederlandse collega gebeld en die zegt dat Dessers echt fenomenaal is. Hij heeft zich niet alleen ontwikkeld als doelpuntenmaker, maar ook als voetballer. Dat vindt hij zelf ook belangrijk."

Joos: "Lukaku zal artikel van Gazzetta boven zijn bed hangen"