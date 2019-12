Eli Iserbyt duikt zondag toch de Kuil van Zonhoven in

Net zoals het gros van het veldritpeloton laadt Eli Iserbyt momenteel de batterijen op onder de Spaanse zon. Vorig weekend vloog de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal over en weer om zijn eerste plaats in de DVV-trofee te verdedigen, maar volgend weekend zou hij in het zuiden blijven.

Daar komt hij nu op terug. Iserbyt staat zondag toch aan de start van de Superprestigecross in Zonhoven.

Iserbyt begon als een raket aan het seizoen met overwinningen in achtereenvolgens Iowa, Waterloo, Kruibeke, Gieten, Bern, Gavere en Oudenaarde. Sinds de terugkeer van Mathieu van der Poel in het veld bleef hij (logischerwijze) steken op ereplaatsen.

Van der Poel zelf is er zondag niet bij in de Kuil. De winnaar van vorig jaar traint in Spanje met de wegploeg van Corendon-Circus. Over anderhalve week ziet u de wereldkampioen terug in de crossen van Ronse en Overijse.