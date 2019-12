Dessers antwoordt Vandenbempt: "Meer koeien dan mensen in mijn dorp, maar niet Leuven"

Cyriel Dessers is dit seizoen dé smaakmaker van Heracles Almelo en bij uitbreiding een van de revelaties van de Eredivisie. Met 11 goals is hij topschutter. Dat verdiende een eervolle vermelding, vond Peter Vandenbempt. Hij koos de prestaties van Dessers als zijn moment van de week in Extra Time.

En dat was Cyriel Dessers ondertussen ook al ter ore gekomen. "Ik was in België bij vrienden en kreeg opeens veel berichtjes over Extra Time. Dus heb ik deze morgen gekeken. Mijn moeder stuurde me ook al dat ik het juiste dorp moest laten weten."

"Het klopt dat er meer koeien dan mensen waren, maar het is niet in de buurt van Leuven. Het is in de buurt van Tongeren. Het dorpje heet Vechmaal. Daar ben ik ooit begonnen bij FC de Zwaluw Vechmaal. Ik denk een van de kleinste clubs, in vierde provinciale D, op het allerlaagste niveau. Maar je moet ergens beginnen, he."

Het volledige interview met Cyriel Dessers leest u straks op sporza.be