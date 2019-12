Club Brugge wapent zich voor toekomst met Leerstoel aan UAntwerpen

De Universiteit Antwerpen gaat in opdracht van Club Brugge op zoek naar ideeën die de club vooruit kunnen helpen op juridisch, financieel, commercieel en sportief vlak. Met andere woorden: hoe moet de voetbalonderneming van morgen er uitzien? "We willen nieuwe ideeën opdoen en onze inzichten verruimen", zegt voorzitter Bart Verhaeghe.

"De voetbalclub wordt steeds meer een voetbalonderneming", verklaart manager Vincent Mannaert de stap. "Dat vereist aandacht voor een gepaste juridische, financiële, operationele en commerciële omkadering, zeker in een internationale voetbalmarkt die snel aan het evolueren is."

Club Brugge gaat dus zowel binnen, als over de landsgrenzen kijken naar facetten die de club vooruit kunnen helpen. Wat is de beste ondernemingsvorm (een NV of toch een vzw?), hoe doen clubs het met een kleiner budget...?

De club betaalt 280.000 euro om vier jaar lang wetenschappelijke studies binnen te krijgen. "We zijn Club Brugge heel dankbaar dat ze deze uitdaging willen aangaan", zegt professor Robby Houben, promotor van de Leerstoel. "Dit bewijst dat voetbalclubs steeds meer oog hebben voor een professionele omkadering van hun werking."