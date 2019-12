Anderlecht-supporters: "We willen typeploeg, geen experimenten meer"

Frank Eeckhout van het RSCA Fan Board mocht samen met vier andere supporters de training van Anderlecht bijwonen. Eerst kwamen assistent-coach Pär Zetterberg en sportief directeur Michael Verschueren luisteren naar de fans. Nadien volgden ook Vincent Kompany, coach Frank Vercauteren en spelers Hendrik Van Crombrugge en Albert Sambi Lokonga.

Het overlegmoment tussen supporters, bestuur en enkele spelers lag al een tijdje vast. Van een crisisoverleg was geen sprake. "We beseffen al een tijdje dat het moeilijk wordt om Play-off I te halen. Om de spelers en technische staf het belang van de bekermatch in Moeskroen te doen inzien, hadden we dit overlegmoment gevraagd. Dat we zondag verloren in Oostende is slechts toeval", licht Eeckhout toe.

"We wilden de spelers, en dan vooral de jonge gasten, een hart onder de riem steken. De supporters staan volledig achter de spelersgroep. Wij hopen dat ze met onze steun kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben en waar RSC Anderlecht voor staat", aldus Eeckhout.