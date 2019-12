Van Aert kijkt in Het Huis naar zijn val: "Het voelde alsof ik levend verbrand werd"

Wout van Aert kijkt in de zetel naar de beelden van zijn valpartij. En daar bleef hij niet onbewogen bij. "Dat is echt allemaal op tv geweest? Er zijn ook beelden die met een dashcam gemaakt zijn vanop de ploegauto. Daar zie je het nog beter. En zie je ook het stuk spier dat verdwenen is."

"Aan mijn verwondingen kan je het ook perfect zien. Het gat dat in mijn spier zit, is echt van een mes dat er doorgegaan is. Ik had dat nog nooit gezien. Het duurde in mijn beleving enorm lang voor de dokters er waren. Ik voelde niet veel van de wonde, maar ik lag op bloedheet asfalt en het was precies of ik levend aan het verbranden was. Dat gevoel kan ik me nog perfect voor de geest halen. Dat leek een eeuwigheid te duren."