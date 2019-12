Mannen- én vrouwenteam op kop: wordt 2020 het jaar van hockeyclub Gantoise?

Barbara Nelen en Alix Gerniers zijn 2 van die 5 “Gentse” Red Panthers. Nelen keerde na 7 seizoenen terug naar de club van haar jeugd. “Het bevalt me. En momenteel staan we eerste zonder puntenverlies, maar dat wil nog niets zeggen want het belangrijkste zijn de playoffs.”

Dat weet Alix Gerniers maar al te goed. Want ook vorig seizoen deed Gantoise het perfect in de reguliere competitie, maar in de playoffs werden ze in de kwartfinales meteen uitgeschakeld. “Ik ben hier al 11 jaar en heb alles meegemaakt, de goeie en slechte momenten”, zegt Gerniers. “Het bestuur heeft fantastisch werk geleverd en hopelijk kunnen we in 2020 kampioen worden, de heren en de dames.”

Dat er de laatste jaren veel beweegt bij de Gentse hockeyclub kan Nelen alleen maar bevestigen. “Ik ben 7 jaar geleden weggegaan, en het verschil is enorm. Nu is er veel meer een topsportattitude. De jeugd is veel beter, de trainers zijn professioneler, … . Gewoon top.”