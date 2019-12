Golfer Thomas Detry: "In 2020 eindelijk trofee in de lucht steken"

Iets meer dan een week geleden eindigde het golfseizoen op de European Tour met de seizoensfinale in Dubai. Deze week komen de Belgische golfers Thomas Pieters, Nicolas Colsaerts en Thomas Detry al in actie in het nieuwe seizoen, op het toernooi in Mauritius.

"Mauritius is een goeie kans om wat vroege punten te behalen", zegt Detry. "Ik was een beetje ontgoocheld dat ik geen betere slotdag had in Dubai, maar over het algemeen ben ik tevreden dat ik het seizoen met enkele goeie prestaties de afgelopen weken tot een goed einde heb gebracht."

"Er waren enkele prachtige momenten, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. Ik heb eerlijk gezegd het gevoel dat ik op sommige momenten mijn beste niveau heb gehaald. Ik kijk dus uit naar wat volgend jaar brengt."