Gebuisd bij Club, uitblinker bij Charleroi: "Rezaei past niet in denkwijze van Clement"

In de zomer van 2018 telde Club Brugge 5 miljoen euro neer voor Charleroi-spits Kaveh Rezaei. Dat was toen de duurste transfer tussen 2 Belgische clubs, maar op het veld draaide het niet. Hij vond in het shirt van blauwzwart maar 1 keer de weg naar doel en werd dan maar opnieuw uitgeleend aan... Charleroi. Daar draait het wel weer.

"Charleroi is natuurlijk Club Brugge niet. Ook al staat het nu 4e, het is geen echte topclub", weet analist Wesley Sonck. "Het verwachtingspatroon ligt in Brugge veel hoger. Dat is een eerste reden. Bij Club Brugge had hij veel meer concurrentie. Bij Charleroi is hij de duidelijke nummer 1. Nu weet hij dat hij zal spelen als hij zijn niveau haalt. Dat is een soort geruststelling. Als hij bij Club zijn niveau kon halen, waren er misschien nog wel spelers die beter waren. Dan moet je boven je niveau uitstijgen."

"Daarnaast is de manier van spelen zeer belangrijk voor Rezaei. Hij functioneert veel beter met veel ruimte voor zich. Zijn twee goals dit weekend kwamen er uit de omschakeling. Bij Club Brugge moest hij op een heel andere manier spelen, veel meer vanuit balbezit."

Is dat dan een verkeerde scouting bij Club Brugge? "Misschien dachten ze dat het wel zou lukken. Dat hij wel voldoende kwaliteiten heeft. Maar dat moet je eigenlijk aan Club vragen. Ik vind dat hij niet het type spits is dat Club Brugge nodig had of heeft. Die transfer is ook pas eind augustus gebeurd en dan is de vraag of dat wel de goede manier is om iemand aan te trekken."

Moet Rezaei nog een nieuwe kans krijgen bij Club? "Daar kan ik niet op antwoorden. Dat moet Philippe Clement weten. Of hij te licht bevonden is voor een topclub, weet ik niet. Er zijn ook topclubs die wel vanuit de omschakeling spelen. En dan kan je wel zo iemand gebruiken. Maar hij past niet in de denkwijze van Clement."