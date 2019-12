Sebastian Vettel: "Het was geen goed jaar, in 2020 moet ik beter doen"

Tijdens de wintertests leek Ferrari de snelste auto te hebben, maar Mercedes was dit jaar oppermachtig. "Het is niet het jaar geworden dat we verwacht hadden. Punt", maakt Vettel een eerlijke analyse.

"De redenen zijn duidelijk, de lessen die we moeten trekken zijn ook duidelijk. Het is aan ons om die mee te nemen naar volgend jaar. Het team moet beter presteren en ikzelf kan en moet ook beter doen in 2020."

Vettel kwam na enkele fouten onder druk te staan. Hij maakte een fout in Canada en verloor zo de zege aan Hamilton, hij reed Verstappen van de weg in Engeland, maakte een slipper in Monza en kwam gevaarlijk de baan op en in Brazilië eindigde zijn race na contact met ploegmaat Leclerc.

"Het was geen goed jaar voor mij, maar het was ook niet zo slecht als iedereen het laat uitschijnen. Er waren gewoon veel details die ervoor gezorgd hebben dat ik pas als vijfde eindig in het WK. Maar ik weet dat ik beter kan en dat moet het doel zijn voor 2020. Hopelijk hebben we ook een betere auto om te strijden met Mercedes en Red Bull."