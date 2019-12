Rolstoeltennissers mikken op paralympische medaille: "Misschien dan erkenning"

Op de halve finales in het dubbelspel op de Masters kreeg Vandorpe lik op stuk van zijn landgenoot. "Joachim was lang mijn voorbeeld. Ik heb nog altijd veel bewondering voor hem, maar hij is veranderd van idool in een concurrent."

"Jef wordt volgens mij een grote speler in de toekomst. Hij blijft groeien en ik zie hem in de top 10, top 5 of zelfs nog beter", zegt Gérard. Op de Belgian Open werd de ex-nummer 1 van de wereld nog gevloerd door de jonge Belg.

België heeft twee wereldtoppers in het rolstoeltennis. Joachim Gérard (31), nummer 4 op de wereldranking, veroverde in Orlando zijn vierde titel op de Masters. Troonopvolger Jef Vandorpe (18) weigerde nog een jaartje bij de junioren te spelen en is bij de senioren al opgeklommen naar de 15e plek.

Gérard: "We missen nog altijd erkenning"

Met het oog op de Paralympische Spelen in Tokio (25 augustus tot 6 september) slaan Gérard en Vandorpe de handen in elkaar. "We willen niet alleen spelen, maar een medaille pakken", schuwt Gérard de ambitie niet. Vandorpe beaamt: "We hebben zeker een medaillekans in het dubbelspel. Dat beseffen we allebei. Het geeft een boost en daar werk ik voor."

De rolstoeltennissers hopen zo wat meer erkenning te krijgen voor hun prestaties. Joachim Gérard vierde zijn 4e Masters-titel voor een nagenoeg lege tribune. "Dat is toch jammer. We missen nog altijd erkenning, al het is wel beter dan vroeger. Over enkele jaren worden we misschien wel erkend als atleten, en niet alleen als sporters met een beperking."

"Het is nochtans een spektakel om te zien", zegt Vandorpe. "Zeker als de wereldtop tegen elkaar speelt, krijg je knappe wedstrijden. Het zou meer adrenaline geven als er duizend toeschouwers zouden zijn. Maar dat is niet de motivatie."