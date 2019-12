Pro League lanceert tender voor mediarechten van 5 voetbalcompetities

"Met de integratie van de Women’s Super League maken we bovendien ook een duidelijk statement. De Pro League engageert zich met concrete maatregelen om het damesvoetbal te versterken. Dat de Women’s Super League vanaf volgend seizoen wekelijks live te volgen zal zijn, biedt enorme mogelijkheden voor de uitbouw van onze damesteams."

"Vandaag stellen we binnen één tender alle competities uit de Pro League voor aan de kandidaat-rechtenhouders. De integratie van de verschillende competities vormt een echte hefboom voor hun verdere groei. Rechtenhouders zullen zich nog meer kunnen onderscheiden en een echt verhaal creëren rond de competities", legt Pierre François, CEO van de Pro League uit.

Naast de mediarechten voor de Jupiler Pro League worden ook de rechten voor de Proximus League, de Supercup, de Croky Cup en de Women's Super League aangeboden. De procedure omvat de rechten voor de komende 4 of 5 seizoenen.

Pakketten worden platformneutraal aangeboden

Kandidaat-rechtenhouders hebben vanaf vandaag 6 weken de tijd om de 11 verschillende loten te bestuderen en een bod uit te brengen. De Pro League biedt vanaf nu ook alle pakketten "platformneutraal" aan.

"De optie voor platformneutraliteit geeft de nieuwe rechtenhouders, in samenwerking met de Pro League, de mogelijkheid om via een innovatief aanbod beter in te spelen op de wensen van de fans, jong en oud", klinkt het.

"Kandidaat-rechtenhouders zullen kunnen opteren voor een traditioneel tv-aanbod, maar ook voor een zogenaamd afzonderlijk “Over-The-Top”-formule, vergelijkbaar met een Netflix-abonnement, dat je kan bekijken via je smart-tv of app."

"We zijn ervan overtuigd dat we een enorme stap voorwaarts kunnen zetten. Onze fans moeten de komende seizoenen dichter dan ooit bij hun favoriete team kunnen staan en het voetbal beleven als nooit tevoren. Deze tender is een katalysator voor de voetbalbeleving van morgen."

Het vorige contract leverde de Pro League 80 miljoen euro op. AA Gent-voorzitter Ivan De Witte liet onlangs optekenen dat er nu gemikt moet worden op 120 miljoen euro.