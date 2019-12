Gefluit maakt Preud'homme boos: "Standard zal geen 5 CL-titels winnen"

Felipe Avenatti schonk Standard op de valreep de volle buit tegen Cercle. Maar niet alle supporters waren overtuigd van de Luikse prestatie. De fluitconcerten vielen niet in goede aarde bij coach Michel Preud'homme. "Ik ben wel een beetje boos op het publiek", zei hij.

"Het gebrek aan efficiëntie enerveerde me ook, maar je moet ook andere aspecten zien. We speelden tegen een ploeg die er alles aan doet om ons het spelen te verhinderen en ons te pakken op de counter. Men moet toch zien wat we gepresteerd hebben?"

"We staan tweede, we spelen Europees, we vechten op alle fronten. Dan begrijp ik het gefluit niet. Als we in staat zijn om het voetbal van in de eerste helft op de mat te leggen, dan verdienen we dat niet."

"Ik verwacht niet dat Standard 5 Champions League-titels zal winnen. We presteren goed, maar evolueren nog. Ik moet zeggen dat we goed bezig zijn. Als men nu verwacht dat we met 0-4 winnen op Guimaraes en met 10-0 tegen Cercle, dan moet men misschien een andere wedstrijd bekijken."