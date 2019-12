Geen Poggio in Milaan-Sanremo? 10 miljoen euro nodig na aardverschuivingen

Wie Poggio zegt, begint al te dagdromen over Milaan-Sanremo. De mythische helling is de grote scherprechter in het Italiaanse monument, op de Poggio mag je altijd vuurwerk verwachten.

Vincenzo Nibali was in 2018 de laatste die de Poggio gebruikte als springplank naar de zege in Milaan-Sanremo. Maar er is een kans dat de renners de klim volgend jaar links moeten laten liggen.

Door aardverschuivingen in de regio is de straat al enkele maanden gedeeltelijk afgesloten. Om de Poggio op een veilige manier op en af te kunnen fietsen in de volgende Milaan-Sanremo, is volgens de Italiaanse site Riviera24 tien miljoen euro nodig.

Milaan-Sanremo vindt volgend jaar plaats op 21 maart. De Primavera zoekt dan naar een opvolger voor Julian Alaphilippe, die dit jaar Oliver Naesen voorbleef in de sprint van een elitegroepje.