Heulen met de vijand: Rotterdams "lefgozertje" Noa Lang verovert Ajax

Ajax verloor dit seizoen nog geen competitiewedstrijd, maar stond zondag na 20 minuten al 2-0 in het krijt tegen promovendus Twente. Het ideale moment voor Noa Lang, debutant in de basis bij Ajax, om in de schijnwerpers te treden. Met een hattrick hielp hij de bezoekers de score om te buigen tot een 2-5-overwinning. Zo verover je meteen harten.

Noa Lang sleet zijn jeugdjaren nochtans in Rotterdam en genoot zijn opleiding bij Feyenoord. Maar zijn hart lag van kindsbeen af bij aartsrivaal Ajax. Daar speelde zijn stiefvader en ex-Ajacied Nourdin Boukhari wel een rol in. "Ik kreeg tijdens jeugdwedstrijden weleens wat naar mijn hoofd geslingerd", zegt hij op de clubwebsite. "Maar daar kreeg ik een kick van."

In 2013 maakte de 14-jarige Lang zijn gedroomde overstap naar Ajax, maar het "ongeduldige lefgozertje" - dixit coach Erik ten Hag - moest lang wachten op een kans. Afgelopen zomer werd de flankspeler dan toch overgeheveld naar het eerste elftal. Door de blessures van David Neres en Zakaria Labyad gooide Ten Hag Lang tegen Twente in de basis. En die kans heeft hij meer dan gegrepen.

"Ik heb het afgedwongen, denk ik. Om eerlijk te zijn vond ik het moeilijk wachten op mijn kans. Het was een lastige periode, maar uiteindelijk liep deze dag fantastisch", zei Lang, die mogelijk voor een langere periode vertrokken is door de goedgevulde ziekenboeg in Amsterdam.