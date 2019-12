De Tribune: "Rusland heeft zoveel bedrogen, het moet voor 4 jaar geschorst worden"

In deze aflevering hoort u ook:

"Hoe de Russen te werk zijn gegaan...ik dacht verdorie dat ze beter waren"

Volgende maandag (9 december) buigt het WADA (Wereld Anti-Doping Agentschap) zich opnieuw over een mogelijke schorsing voor Rusland. Het WADA had een einde gemaakt aan de schorsing voor Rusland in ruil voor de database van het antidopinglab in Moskou. De resultaten van die nieuwe gegevens zijn bekend en wat speurders vonden ziet er allesbehalve fraai uit.

"Ik heb het rapport gelezen", vertelde Hans Vandeweghe in De Tribune. "Het telt 385

pagina’s en ik ben van mijn stoel gevallen. Het is zo gedetailleerd en met zoveel specialisten gemonitord. Het WADA zegt zelf dat het met heel dure mensen heeft samengewerkt en ik begrijp waarom."

"Het WADA heeft alle kennis van de wereld ingeschakeld. Ze hebben een politieman uit Duitsland het onderzoek laten doen, die vroeger aan cybercriminaliteit werkte. Ze hebben een Australiër ingeschakeld die onderzoek deed in de drugswereld. Het is zonneklaar dat er vervalsing van de data is gebeurd."

"500 positieve stalen zijn achtergehouden, mails zijn vervalst om te laten lijken dat de klokkenluider Grigory Rodchenkov alles in scène zou hebben gezet. Maar uit de data blijkt dan dat die mails geantidateerd zijn. Echt, hoe die Russen te werk zijn gegaan…

ik dacht verdorie dat ze beter waren. Ze hebben president Trump aan de macht geholpen en de Brexit veroorzaakt, dus dan denk je dat ze slimmer zijn dan dit. Blijkbaar niet."



"Er is zoveel knoeiwerk en bedrog gebeurd, dat men niet anders kan dan Rusland schorsen voor 4 jaar zoals het onderzoekscomité aanbeveelt. Thomas Bach (voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité) is wel met steun van Poetin aan de macht gekomen, maar ik heb begrepen dat het hem nu ook te veel is geworden."

Ook Dirk Gerlo volgt de ontwikkelen rond georganiseerd drugsgebruik in Rusland op de voet, maar is niet helemaal zeker welke straf het IOC zal uitspreken. "Bach houdt toch nog een slag om de arm door te zeggen dat de schuldige voor de manipulatie harder dan ooit moeten gestrafd worden, maar over de atleten blijft hij heel onduidelijk. Typisch."