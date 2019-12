Boudeweel: "Het proces bij Anderlecht wordt processie van Echternach"

De analyse van Tom Boudeweel in een notendop:

"Anderlecht heeft niet gereageerd na wanprestatie"

Door de terugkeer van Marc Coucke naar zijn ex-club viel er wel wat te beleven in Oostende. De Anderlecht-voorzitter is kort na de rust zelfs naar huis gegaan. Alleen weten we nog niet of zijn vertrek te maken had met de vriendelijke ontvangst bij zijn ex-club of met het barslechte spel van zijn huidige ploeg.

Feit is dat Anderlecht zelfs tegen Oostende niet kon winnen. KV Oostende, 3 op 33, is een degradatiekandidaat geworden, en de klad zat er mede door die financiële problemen flink in. Maar Anderlecht kwam het terrein op met de gedachte dat het dit varkentje snel eens zou wassen. En ook Vincent Kompany deed weer mee, maar sinds zijn terugkeer naar België heeft Kompany nog geen enkele wedstrijd gewonnen toen hij op het einde op het veld stond.

Drie doelpunten incasseren bij een zwalpend schip, dat slechts 8 doelpunten had gemaakt in de laatste 10 wedstrijden, is pijnlijk, ook de manier waarop. Het ergste vind ik nog dat de spelers gewoon niet gereageerd hebben na de zwakke thuismatch tegen Kortrijk vorige week, geen revanche bij de staf en de spelers. Ook niet voor de pijnlijke thuisnederlaag tegen Oostende in de heenronde. En een ploeg mét ambitie moet toch reageren na een wanprestatie.

Is het mentaal? Heeft het te maken met de voetballende kwaliteiten? Of nog iets anders? Feit is dat zo niet zal lukken, want Anderlecht heeft tot aan de winterstop nog een beremoeilijk programma. En het heeft nu zeven punten minder dan de zesde in de stand. Het proces wordt zo een processie van Echternach (drie stappen vooruit, twee achteruit, red).