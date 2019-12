Belgische vrouwen over strijd om olympisch ticket: "Kunnen Fransen pakken"

Dom: "In finale in Hongkong hebben we perfect gereden"

"Maar we wisten dat de kans bestond dat de Nieuw-Zeelanders plots harder zouden beginnen te rijden dan in de 1e ronde. Wij wilden ook sneller gaan. Ik denk dat we in de finale de perfecte rit gereden hebben. Het ging gelijk op tot de laatste ronde en Nieuw-Zeeland won uiteindelijk met een fractie van een seconde voorsprong."

"In de 1e ronde moesten we in de top 4 eindigen. Dat is goed gelukt, we zetten zelfs de beste tijd neer. Het leek met die chrono ook kinderspel om de grote finale te winnen tegen Nieuw-Zeeland."

"In de kwalificatieronde deden er maar 7 teams mee. We moesten bij de eerste 8 eindigen om door te stoten, dus de kwalificaties vormden geen probleem", lacht Dom, vorig jaar nog Belgisch kampioene op de weg.

In de Wereldbeker van Hongkong veroverden de Belgische vrouwen zilver in de ploegenachtervolging. Annelies Dom, die deel uitmaakt van het kwartet, doet bij Sporza haar verhaal.

"Door Jolien D'hoore blijven we groeien"

Volgens Dom kan het team zeker onder de 4'20". "In Hongkong was de luchtdruk hoog, waardoor we trager gingen. Als onze performance manager onze tijd zou herrekenen naar een normale piste (zoals in Glasgow), zouden we onder de 4’20” gereden hebben."

"We staan op scherp en we willen allemaal naar de Olympische Spelen gaan. We moeten onder de 4’20” duiken om zeker naar Tokio te gaan."

Volgens Dom is de impact van Jolien D'hoore groot. "Door Jolien blijven we groeien. Ze wil altijd maar beter doen en stelt telkens een nieuwe limiet. In Hongkong had Jolien gezegd: “4’22” volstaat, maar het zou nog mooier zijn als we het Belgisch record nog eens verbeteren.” En dat triggert ons."

"Voor dat EK hadden we ook nog een wegstage in Portugal, zodat de basis breed genoeg was om voort te bouwen. Iedereen was dus goed voorbereid."

"Er is door iedereen een engagement gemaakt om vol voor die ploegenachtervolging te gaan", vertelt Dom. "We hebben ook een heel intensieve stage gehad in Bordeaux, in de aanloop naar het EK (16-20 oktober)."

"Nu moeten we strategische keuzes maken"

De volgende 2 Wereldbeker-wedstrijden in Australië en Nieuw-Zeeland laat de Belgische achtervolgingsploeg links liggen. “December wordt een belangrijke maand om onze batterijen op te laden voor het WK in Berlijn (26 februari-1 maart)", weet Dom.

"We staan voorlopig 6e op de olympische ranking, de top 8 gaat naar Tokio. De strijd om de olympische tickets zal pas helemaal beslist worden op het WK."

"Nu moeten we strategische keuzes maken. België kan niet alle Wereldbeker-wedstrijden rijden, omdat we gewoon met te weinig zijn. We zouden opgebrand zijn tegen het WK in Berlijn."

"Maar het is ook niet nodig om alle WB-wedstrijden te rijden, want enkel het WK en de beste 3 resultaten in de Wereldbeker tellen voor de olympische ranking. De Wereldbeker in Milton (24-26 januari) hebben we nog achter de hand om ons slechtste resultaat, de 6e plek in Minsk, om te zetten naar een beter resultaat."

"Maar als Frankrijk in de volgende 2 Wereldbeker-manches in de top 4 eindigt, springt het weer over ons. Het blijft dus een nek-aan-nekrace met Frankrijk tot en met het WK voor die 8e plaats."

"Momenteel zijn we voorbij Canada gegaan, maar die ploeg moet nog beginnen aan zijn kwalificatiecampagne. We zijn er ons van bewust dat het moeilijk wordt om Canada bij te benen. Maar ik geloof wel dat we de Fransen kunnen pakken. We moeten gewoon een luttele seconde beter doen dan ons record en volgens mij zal dat lukken."