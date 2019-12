Finse bondscoach: "We kunnen competitief zijn tegen België"

Tsjertsjesov: "2 minnen geven 1 plus"

"Finland? Daar kan ik niets over zeggen, want ik heb die ploeg nog niet aan het werk gezien. Daarom is dat moeilijk in te schatten. Ze hebben zich echter makkelijk kunnen kwalificeren. Dat betekent dat ze genoeg kracht hebben. Heel veel spelers voetballen in het buitenland en dat maakt de Finse ploeg sterker."

Voor Rusland valt de loting tegen, zegt Tsjertsjesov. "Openen tegen groepsfavoriet België is een nadeel en eindigen op verplaatsing tegen Denemarken ook. Maar zoals iedereen weet: twee minnen geeft een plus", haalt hij een wiskundige formule boven.

Wat heeft de Rus geleerd van de 1-4 in Sint-Petersburg op 16 november ? "Dat wij minder tegengoals moeten slikken en zelf meer goals moeten maken. We moeten meer balans krijgen in ons spel, zowel verdedigend als aanvallend. De 2 keer dat we de Belgen troffen, begin maart en eind november, is voor Russische teams geen goed tijdstip."

De Russische coach Stanislav Tsjertsjesov was niet erg spraakzaam. Hij opent het EK tegen België. "We hebben enkele dagen geleden nog tegen elkaar gevoetbald. Ik heb hier al met Martinez gesproken, dat we weer tegen elkaar beginnen. Voor beide teams was de EK-kwalificatiecampagne goed, hopelijk wordt dat nu hetzelfde."

Hareide: "Kunnen goed spelen tegen sterke tegenstanders"

De Deense coach Åge Hareide is beducht voor een sterke groep. "België is nummer 1 van de wereld, Rusland kwartfinalist op de laatste Wereldbeker. En Finland toonde heel wat in de kwalificaties. Ik denk dat het dicht bij elkaar zit."

Denemarken speelt zijn 3 matchen thuis in Kopenhagen. "Dat is een geluk. Het is wat speciaal dat wij 3 keer thuisspelen en de andere teams altijd buitenshuis. Ik hou meer van het concept van een toernooi in één land, zodat het voor iedereen hetzelfde is."

Denemarken won het EK in 1992. Wat is de ambitie in 2020? "De groepsfase overleven en nog een extra match kunnen spelen. En ik denk dat dat wel kan. België is een heel goed team. Maar we speelden op het WK gelijk tegen Frankrijk en Kroatië. We weten dat we goed kunnen zijn tegen de beste tegenstanders. Dat wordt interessant."

"Over een speelplan tegen België heb ik nog niet nagedacht. Ik bewonder de Belgische spelers, want ze spelen een opwindend spel. Maar ze verloren van Zwitserland (in de Nations League, red), terwijl wij Zwitserland klopten. In voetbal in één match kunnen dingen veranderen. Je moet al je sterktes gebruiken om te proberen de tegenstander te verslaan."