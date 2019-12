Julian Alaphilippe ziet boerenjaar bekroond met Vélo d'Or

Julian Alaphilippe is nog de maar de 2e Fransman die met de prestigieuze trofee naar huis mag. Laurent Jalabert was in 1995 zijn voorganger.

Afgelopen seizoen reed Alaphilippe zich in de schijnwerpers vanaf het begin van het seizoen tot en met de Tour. Hij schitterde in het voorjaar met triomfen in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl.

De Fransman van Deceuninck-Quick Step droeg ook 14 etappes de gele trui in de Tour, waar hij 2 ritzeges op zak stak. Pas in de laatste bergrit tuimelde Alaphilippe van het eindpodium naar de 5e plaats.

In de verkiezing klopte Alaphilippe mooi volk, met Tour-winnaar Egan Bernal (2e) en Vuelta-winnaar Primoz Roglic (3e). Bij de 12 genomineerden vertoefden ook 2 Belgen: Remco Evenepoel en Philippe Gilbert.

"Dit is beloning voor een uitzonderlijk seizoen", reageerde Alaphilippe. "Volgend jaar wil ik weer staan vanaf het begin van het seizoen en er een mooie juli-maand van maken."