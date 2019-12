Oud-bondsvoorzitter De Keersmaecker: "Ben altijd fan nummer 1 geweest van Rode Duivels"

Het clublied van Racing Mechelen zingt De Keersmaecker uit volle borst mee vlak voor de topper tegen De Kempen in eerste provinciale: "Als je in Mechelen geboren wordt, dan ben je ofwel Racinger ofwel fan van die andere ploeg waarvan ik de naam niet zal noemen."

Ik stond niet mee te vieren op het stadhuis in Brussel. Dat was spijtig, maar ook niet meer dan dat.

François De Keersmaecker was 11 jaar lang voorzitter van de voetbalbond. Tot hij in 2017, vlak voor het WK in Rusland waar België derde werd, het vertrouwen van de profclubs verloor. Toch houdt de immer goedlachse man nog altijd van de Rode Duivels : "Ik stond niet mee te vieren op het stadhuis in Brussel. Dat was spijtig, maar ook niet meer dan dat."



"Ik ben altijd supporter nummer 1 geweest. Ik heb tot nu toe nog maar 1 wedstrijd op tv gemist en dat was de laatste match op Rusland. Die dag moest ook Racing Mechelen spelen, een hartverscheurende keuze."