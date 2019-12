Koen Naert baalt na marathon in Fukuoka: "Het was een nachtmerrie"

2u15'51"is meer dan 8 minuten boven het persoonlijke record van Koen Naert, die in april in Rotterdam 2u07'39" liep. De Europese kampioen trok naar Fukuoka omdat hij niets wil overlaten aan het toeval voor Tokio 2020, zijn grote doel volgende zomer.

"Man, man, man, het was een nachtmerrie", was zijn eerlijke, maar ontgoochelde reactie na de wedstrijd. Een voetblessure zorgde ervoor dat de 30-jarige Belg zich in de zomer tot alternatieve trainingen moest beperken, en dat betaalde hij zondag cash.

"Ik zat nooit in de wedstrijd en het voelde als een van mijn lange duurlopen in de voorbereiding. Ik was een slappe puppy vandaag. Natuurlijk kwam ik niet voor 2u15' naar hier, maar het ging gewoon niet."

"Met een heel moeilijke voorbereiding door lichamelijke problemen, die nog niet helemaal in orde zijn, en een slechte dag erbovenop kom je al snel in de problemen. Mirakels bestaan niet in de marathon. Het was eigenlijk gewoon binnenjoggen vandaag."

"En dat is wel jammer. Want de laatste dagen voelde ik me beter en beter worden en had ik veel zin om te lopen. Maar ik voelde al heel snel - nog voor we van de startpiste waren - dat het een lastige dag zou worden."

"Het zou moeilijk zijn, maar het is nog moeilijker uitgedraaid. Zo voelde ik onderweg pijn aan mijn voet. Maar ik heb het liever nu allemaal samen. Een mindere voorbereiding én een slechte dag: het is 1 keer door de zure appel bijten."

"Ik zal er mijn slaap niet voor laten. Ik heb sowieso heel veel geleerd. Er is heel wat om te overleggen met de coach en het volledige team. Het was heel leerrijk, ik haal altijd het positieve ergens uit."