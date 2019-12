Zijn dit de architecten van het succes van Mathieu? Maak kennis met de broers Roodhooft

Philip denkt vooral op lange termijn, onderhandelt over de sponsorcontracten en laat zich minder in met de dagelijkse beslommeringen: "Christoph is bezig met de fiets waarmee Mathieu op een wedstrijddag rijdt. Die moet in orde zijn. De focus ligt volledig op de koers. Ik betrap me er tijdens een cross op dat ik nadenk over iets wat 2 jaar later moet komen."

Corendon-Circus, dat zijn Philip en Christoph Roodhooft. De broers laten Mathieu van der Poel schitteren in alle wielerdisciplines, loodsten Sanne Cant 3 keer op een rij naar de wereldtitel en zagen Tim Merlier in hun schoot Belgisch kampioen op de weg worden.

Sanne Cant: "Christoph heeft een groot aandeel in mijn titel"

Tijdens de draaidag op het hoofdkantoor in Morkhoven staat er een training met Sanne Cant op het programma. De wereldkampioene stapte 11 jaar geleden al in het verhaal. Het team was op dat moment beter bekend als BKCP, met Sanne als eerste vrouwelijke prof van de ploeg.

"Christoph heeft me gebracht waar ik nu sta", zegt ze. "Hij is me beginnen te trainen en heeft me technisch heel veel bijgebracht. Hij heeft een groot aandeel in de titels. Als je ziet hoe het begonnen is - alles was ondergebracht in 1 huis - en wat er nu allemaal is. Het is ongelooflijk snel gegaan."

"Philiph zorgt meer voor sponsors. Dat is ook keihard nodig."