Bondsvoorzitter Bayat: "Ons doel is zo ver mogelijk geraken op het EK"

Het speelschema met een wedstrijd in Kopenhagen tussen twee duels in Sint-Petersburg door gooit wel de planning overhoop. Bondscoach Roberto Martinez liet de optie om tijdens de groepsfase een tiental dagen in Noord-Rusland te verblijven duidelijk klinken.

Bayat: "We zullen zien. Ik heb nog geen tijd gehad om er met Roberto over te praten, maar die gesprekken zullen we wel houden."

De bondsvoorzitter lijkt de boot toch wat af te houden. "Er zijn wel degelijk meerdere mogelijkheden: een basiskamp opzetten in Sint-Petersburg of simpelweg in Tubeke blijven."

"Tijdens het WK in Rusland hadden we een basiskamp in Moskou en moesten we ook na elke verplaatsing terugkeren. Dat zouden we nu ook kunnen doen, met als basiskamp Tubeke. We zullen bekijken wat de beste optie is."