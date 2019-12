Marc Coucke reageert: "Het was een hallucinante namiddag in Oostende"

Niet alleen voor de spelers van Anderlecht werd de trip naar Oostende een ontgoocheling, dat was ook zo voor voorzitter Marc Coucke. "Ja, er is een akkefietje geweest tussen mij en Dierckens", vertelde hij aan Sporza. "Ik reed naar de match voor het etentje met mijn collega en ik hoor hem op de radio. Hij vertelde in De Zevende Dag over de huidige situatie van zijn club, en dat op een potentieel ophitsende manier."

"Ik vond dat niet gepast. De sfeer was al gespannen en twee uur voor de match gaat hij de KVO-supporters nog wat meer ophitsen. Dat is niet sportief. En dat heb ik hem gezegd."

"Je moet weten dat ik nooit zaken gedaan heb met meneer Dierckens. Ik weet niet hoe hij wat overgenomen heeft. Maar in dat interview stak hij alle schuld op mij. De gesprekken tussen KV Oostende en de schuldeisers - want ja, dat zijn wij als KVO de facturen niet betaalt - worden door andere mensen gevoerd. Ik ben daar niet bij. Het enige dat ik altijd gevraagd heb, is om de sereniteit te bewaren. Dat is vanmiddag niet gebeurd."

"Wat hij zei klopte, maar was eenzijdig. Zijn marketingbudget is met miljoenen verlaagd. En ja, ik ken verschillende sponsors die er vertrokken zijn door de continue negativiteit. Dat is toch niet allemaal mijn schuld? Er is personeel vertrokken. Oké, maar als je om de maand een interview geeft waarin je zegt dat je misschien failliet zal gaan, dan zijn er mensen die aan zichzelf denken."

"Over de huidige financiële situatie van KVO spreek ik me niet uit. Dat zal de huidige voorzitter beter kunnen inschatten. Ik kan alleen maar vaststellen dat ze recent nog een speler hebben aangeworven. Ze betalen ook een dubbele winstpremie vandaag. Het zal wel goed zijn dan."