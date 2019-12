Kompany: "Iedereen mag blijven praten, maar ik geef nooit op"

Kompany heeft een hele tijd geen interviews meer gegeven, maar na de nederlaag in Oostende kwam hij het toch uitleggen. "Het was niet goed vandaag", zei hij eerlijk. "We hebben goeie momenten gehad, heel goeie momenten zelfs. Maar er waren ook heel slechte momenten. In een uitwedstrijd moet je een constant niveau halen."

"We zijn heel slap aan de match begonnen, we werden meegesleurd in het tempo van KVO. We reageren pas wanneer we achterstaan. Dan spelen we plots sneller. In de tweede helft hadden we veel kansen. Misschien waren de mensen voorin een beetje bevrijd omdat we alles op alles moesten zetten. Dat is niet oké en het zou eigenlijk niet mogen, maar dat gebeurt in het voetbal."

En nu? "Ik geef nooit op. Vergeet dat maar. Iedereen mag blijven praten, maar ik geef niet op, zeker nu niet, zeker niet bij de club van mijn hart. Dit is vervelend, meer dan vervelend. Het is frustrerend. Maar het geeft me alleen maar meer motivatie."