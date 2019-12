Koen Naert loopt de marathon van Fukuoka in 2u15'

Na 5 kilometer passeerde Naert in 15'09", met voorsprong het snelste stuk uit zijn marathon. Daarna vertraagde hij stelselmatig, maar omdat zijn verval beperkt bleef, schoof hij wel beetje bij beetje op.

Na 10 kilometer was Naert 35e, halverwege 34e in 1u06'14". Na 30 kilometer kwam onze landgenoot als 28e door in 1u35'03", na 40 kilometer als 19e in 2u08'25". Naert besloot zijn marathon uiteindelijk als 18e in 2u15'51".

Het persoonlijke record van Naert staat sinds april van dit jaar op 2u07'39", een tijd die hij liep in Rotterdam. Dat Naert die chrono niet zou benaderen, stond bij aanvang al vast. In de aanloop naar de wedstrijd kreeg hij af te rekenen met blessures, waardoor hij slechts een derde van zijn gebruikelijke voorbereiding kon afwerken.

De winst in Fukuoka ging naar de Marokkaan Dazza El Mahjoub in 2u07'10".

Fukuoaka is een stad in het westen van Japan, op 1.100 kilometer van Tokio. Er werd gelopen bij een temperatuur van 20 graden en luchtvochtigheid van 60%. Het was om die omstandigheden al eens te voelen dat Naert naar Japan trok.