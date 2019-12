Turk Özbilen loopt Europees marathonrecord van Farah van de tabellen

Vorig jaar zette Mo Farah een nieuwe Europese topchrono neer in de marathon van Chicago: 2u05'11".

Kaan Kigen Özbilen, een Turk van Keniaanse origine, liep op 7 april (in Rotterdam) 16 seconden trager dan Farahs toptijd. Vandaag kreeg Özbilen op het snelle parcours van Valencia de uitgelezen kans om het Europese record aan te vallen.

Özbilen kwam uiteindelijk als 2e binnen in Valencia, in een tijd van 2u04'16". Liefst 55 seconden sneller dan de toptijd van Mo Farah. Het Belgisch record van Bashir Abdi is exact 2 minuten trager dan het Europese record van Özbilen.

De zege in Valencia was trouwens voor de Ethiopiër Kinde Atanaw Alayew (2u03'51"). Bij de vrouwen ging zijn landgenote Roza Dereje met de zege aan de haal, in een tijd van 2u18'31".